കുളിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീയെ മുതല കൊന്ന് തിന്നു

ഭുവനേശ്വർ: ഒഡീഷയിലെ ജജ്പൂരിൽനിന്നും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. 35കാരിയെ മുതല കൊന്ന് തിന്നതായുള്ള വാർത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



ജ്യോത്സന റാണി എന്ന് 35കാരിയാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബിരൂപ പുഴയിൽ കുളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. ഇതിനിടയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പുഴക്കരികിലുണ്ടായവർ മുതലയുടെ ആക്രമണം മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീയെ കടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയും കടിച്ച് കുടയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

This disturbing visual is from Odisha. A crocodile ate up a 35 year old lady. pic.twitter.com/3Oa10AGl3D