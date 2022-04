റോഡ് നന്നാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ തുംകൂർ ജില്ലയിലെ നാഗനഹല്ലി ഗ്രാമത്തിലെ റോഡുകൾ ശരിയാക്കാനും ജല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ. പാവഗഡ്ഡ എം.എൽ.എ വെങ്കിട്ടരാമണപ്പയാണ് യുവാവിനെ മർദിച്ചത്. പാവഗഡ്ഡ തഹസിൽദാരുടെ ഓഫീസിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം.

ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങും വഴിയാണ് യുവാവ് തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ റോഡുകൾ മോശമാണെന്നും അത് ശരിയാക്കിത്തരണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ച് നേതാവിനെ കണ്ടത്. എം.എൽ.എ യുവാവിനെ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. എം.എൽ.എയുടെ നടപടി കോൺഗ്രസിനെതിരെയുള്ള ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ മറന്ന് യുവാവിനെ മർദിക്കുകയാണ് എം.എൽ.എ ചെയ്തതെന്നും പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Congress MLA slaps youth for asking him to fix roads in his village