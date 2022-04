ശുചീകരിക്കാൻ കിണറിലിറങ്ങിയയാൾക്ക് ശ്വാസതടസം; രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയവരും മയങ്ങിവീണു

cancel camera_alt പ്രതീകാത്മക ചിത്രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഗൂഡല്ലൂർ: ശുചീകരിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾക്ക് ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് കിണറിൽ കുടുങ്ങി. കുടുങ്ങിയയാളെ രക്ഷിക്കാനായി കിണറിലിറങ്ങിയ കോളജ് വിദ്യാർഥിയടക്കം രണ്ടുപേർ ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്ന് മയങ്ങി വീണു.

കോഴിപ്പാലം പള്ളിപ്പടിയിലെ രാമൻ ചന്ദ്രന്റെ കിണർ ശുചീകരിക്കാൻ മോഹൻ (34) ആണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മോഹന് ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടു. രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ യോഗരാജ(46)ക്കും ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടു. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് കോളജ് വിദ്യാർഥി സജീവൻ (20) ഇറങ്ങിയത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ മൂവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.

breathlessness for the person who went down to the well to clean