ഭാരതം ഉടൻ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാകുമെന്ന് പാടിയ എം.എൽ.എക്കെതിരെ കേസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഹൈദരാബാദ്: ഭാരതം ഉടൻ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകുമെന്ന് പാടിയ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ടി.രാജക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സമൂഹത്തിന് ശല്യമാകും വിധം പൊതു സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയതിനാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഭാരതം ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകും. രാമനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരും. ഇതായിരുന്നു എം.എൽ.എയുടെ പാട്ടിലെ വരികൾ. ഹൈദരാബാദിൽ രാമനവമി യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കും വിധം അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടിയത്. അയോധ്യക്കും മഥുരക്കും കാശിക്കും ശേഷം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഭാരതത്തെ വൃത്തിയാക്കുമെന്നും ശേഷം ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം റാലിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

BJP MLA who sang 'Bharat will be Hindu rashtra soon' booked for disturbing peace in Hyderabad