ഒരിക്കൽ പരാമർശിച്ച ഹരജി വീണ്ടും പരാമർശിച്ചതിന് ബി.ജെ.പി നേതാവിന് വിമർശനം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ഹ​ര​ജി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടും വീ​ണ്ടും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് അ​ശ്വി​നി​കു​മാ​ർ ഉ​പാ​ധ്യാ​യ​യെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച 2000 രൂ​പ നോ​ട്ടു​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​പാ​ധ്യാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ഹ​ര​ജി അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി തു​റ​ന്ന ശേ​ഷം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു താ​ങ്ക​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് രാ​ജേ​ഷ് ബി​ൻ​ദ​ൽ അ​ശ്വി​നി കു​മാ​റി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും ഇ​ത് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് ചോ​ദി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

BJP leader criticized for re-mentioning a plea he had once mentioned