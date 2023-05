‘എത്ര അതിശയകരമായ പുതിയ ഭവന’മെന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ; പ്രതികരിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിര​െത്തക്കുറിച്ചുള്ള നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘എത്ര അതിശയകരമായ പുതിയ ഭവന’മെന്നാണ് ഷാരൂഖ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ‘മനോഹരമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു’എന്നാണ് മറുപടിയായി മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.



‘ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഈ ഭവനം ഏറെ അതിശയകരമായിരിക്കുന്നു. വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭവനം. പുതിയ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. ജയ് ഹിന്ദ്’- ഷാരൂഖ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘മനോഹരമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയും കരുത്തുമാണ് ഈ പുതിയ മന്ദിരം. പാരമ്പര്യവും പുതുമായും ഇവിടെ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു’-ഷാരൂഖിന്റെ പോസ്റ്റിന് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടിയായി കുറിച്ചു.

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് താരങ്ങളായ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, രജിനികാന്ത്, അക്ഷയ് കുമാർ എന്നിവർ ആശംസകളറിയിക്കുകയും പുതിയ പാർലമെന്റിന്റെ രൂപം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മുൻപ് പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ ഷാരൂഖിന്റെയും അക്ഷയ് കുമാറിന്റെയും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം കെട്ടിടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് രജിനികാന്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Beautifully expressed!



The new Parliament building is a symbol of democratic strength and progress. It blends tradition with modernity. #MyParliamentMyPride https://t.co/Z1K1nyjA1X