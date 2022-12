ചൈനയിൽ കോവിഡ് ഭീതി; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജാഗ്രത നിർദേശം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജാഗ്രത നിർദേശം. പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ലബോറട്ടറികളിൽ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതി. യു.എസ്, ജപ്പാൻ, കൊറിയ, ബ്രസീൽ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വൻ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ ജീനോം സീക്വൻസിങ് വർധിപ്പിക്കണം. ഇവ ഇന്ത്യൻ സാർസ്–കോവ്2 ജീനോമിക്സ് കൺസോർഷ്യം (ഇൻസാകോഗ് – INSACOG) വഴി നിരീക്ഷിക്കണം. അതുവഴി രാജ്യത്തു പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. അതിലൂടെ ആവശ്യമായ പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാകും -ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. ചൈനയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയുണ്ടായത്. പുതിയ കോവിഡ് വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനം യു.എസിലെയും മറ്റും ആരോഗ്യ വിഭാഗം പഠനവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. Show Full Article

As Covid cases rise in China, Centre asks states to step up tracking of variants