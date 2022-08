രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ടിപ്പു സുൽത്താനും കർണാടകക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളല്ലേയെന്ന ചോദ്യവുമായി 'ആൾട്ട് ന്യൂസ്' സഹസ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് സുബൈർ. കർണാടക സർക്കാർ ഞായറാഴ്ച പത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ സ്വതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരസ്യങ്ങളിൽ ഇരുവരെയും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെയാണ് സുബൈറിന്റെ പ്രതികരണം. കർണാടക സർക്കാറിന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വിഭാഗത്തെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.

Why did Karnataka BJP govt drop First Prime Minister Jawaharlal Nehru's name from the list of Freedom fighters? Also Tippu Sultan's name is from State Freedom fighters' list.

Rewriting History @Karnataka_DIPR ? pic.twitter.com/GZlYDv4N53