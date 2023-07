ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ തെറ്റായ വിവരം പങ്കുവെച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐ. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് അബ്ദുൽ ഹിലിം എന്നയാളാണെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത എ.എൻ.ഐ തെറ്റായ വിവരം തിരുത്തിയത് 12 മണിക്കൂറിനുശേഷം. ഇതിനോടകം മുസ്‌ലിം യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന തരത്തിൽ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടക്കുകയും ചില ചാനലുകൾ ഈ വിവരം തന്നെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

‘പീപ്പിൾസ് റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടി ഓഫ് കാംഗ്ലീപാകിന്‍റെ പ്രവർത്തകനായ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇബുംഗോ എന്ന അബ്ദുൽ ഹിലിം (38) എന്നയാളെ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൗബാൽ ജില്ലയിലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കൂട്ടബലാത്സംഗവും നടത്തിയ ഹീനമായ സംഭവത്തിൽ ആകെ മൂന്ന് പ്രധാന പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായെന്ന് മണിപ്പൂർ പൊലീസ്’ -എന്നായിരുന്നു എ.എൻ.ഐയുടെ ആദ്യ ട്വീറ്റ്.

Clarification by @ANI after 12 hours. Had they clarified immediately after realising their *mistake, This Fake News wouldn't have been viral. May be. pic.twitter.com/5fNtr4hdNS