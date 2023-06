ഭുവനേശ്വറിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഉയർത്തരുതെന്ന് കമ്പനികളോട് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ഒഡിഷയിൽ ട്രെയിൻ അപകടമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ വിമാനകമ്പനികളോട് യാത്രനിരക്ക് ഉയർത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ​വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം. വിമാനനിരക്കുകൾ ഉയരാതിരിക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധപുലർത്തണമെന്ന് വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.

ഒഡിഷയിലെ ട്രെയിൻ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനനിരക്കുകൾ ഉയരാ​തിരിക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഭുവനേശ്വർ ഉൾപ്പടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടേക്കുമുള്ള നിരക്കുകൾ ഉയരാതെ നോക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഭുവനേശ്വറിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ തീയതി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ചാർജുകൾ ചുമത്തരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

അതേസമയം ഒ​ഡി​ഷ ട്രെ​യി​ൻ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ​ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​വ​രുടെ എണ്ണം 288 ആയി. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​തി​ൽ അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ പേ​രു​ടെ നി​ല അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി ഏ​റെ നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് ​​റെ​യി​ൽ​വേ​ക്കു പോ​ലും വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ലാ​​ത്ത​വി​ധം, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ബാ​ല​സോ​റി​ന​ടു​ത്ത ബ​ഹാ​ന​ഗ ബ​സാ​റി​ൽ മൂ​ന്നു ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​നു മേ​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഒ​ഡി​ഷ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ നി​ന്ന് 170 കി.​മീ വ​ട​ക്കാ​ണ് രാ​ജ്യം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ട്രെ​യി​ൻ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ബ​ഹാ​ന​ഗ ബ​സാ​ർ. ഷാ​ലി​മാ​ർ-​ചെ​ന്നൈ കോ​റ​മാ​ണ്ഡ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് (12841), ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ഹൗ​റ എ​ക്സ്പ്ര​സ് (12864), ച​ര​ക്കു​വ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്.

