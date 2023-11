ഇസ്രായേലിനെ ഹോളാകാസ്റ്റും അഭയം നൽകിയതും ഓർമിപ്പിച്ച് നടൻ ജാവേദ് ജാഫരി: ‘ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു’

മുംബൈ: ജർമനിയിൽ ജൂതർക്കുനേരെ നടന്ന ഹോളാകാസ്റ്റ് വംശഹത്യയും തുടർന്ന് ഫലസ്തീനിൽ അഭയം തേടി​യെത്തിയതും ഓർമിപ്പിച്ച് നടനും സംവിധായകനുമായ ജാവേദ് ജാഫരി. നാസികൾ ജർമനിയിൽ നടത്തിയ ജൂത വംശഹത്യയിൽ ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർഥികളായി കപ്പലിൽ ഫലസ്തീൻ തീരമണയുന്ന ജൂതവംശജരുടെ ചിത്രവും നിലവിൽ ഗസ്സയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഇസ്രാ​േയൽ ടാങ്കുകളുടെ ചിത്രവുമാണ് ജാവേദ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചത്.

‘യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു നടന്റെ പോസ്റ്റ്.

‘ജർമനി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വീടുകളെയും നശിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നശിപ്പിക്കരുത്’ എന്ന ബാനർ ഉയർത്തിയാണ് 1948ൽ ഹൈഫ തുറമുഖത്ത് കപ്പൽ എത്തിയത്. ഇതും ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ പതാകവഹിച്ചുള്ള ടാങ്കുകൾ മരണം വിതച്ച് മു​ന്നേറുന്നതാണ് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ചിത്രം.

A picture speaks a thousand words, while thousands of words try to wipe out the reality of the pictures. pic.twitter.com/RVZTJHgsSJ