ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജ​ഹാം​ഗീ​ർ​പു​രി അ​ക്ര​മ കേ​സി​ൽ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മു​ഖ്താ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് ന​ഖ്‌​വി രം​ഗ​ത്ത്. കു​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ജാ​തി, സ​മു​ദാ​യം എ​ന്നി​വ നോ​ക്കി​യ​ല്ലെ​ന്നും ന​ഖ്‍വി പ​റ​ഞ്ഞു.

സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​രെ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വിദ്വേഷത്തിന്റെ 'നോബോളും' പകയുടെ ഹാട്രിക്കും നിർവഹിക്കുകയാണ് ചിലരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

