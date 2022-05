അവിഹിത ബന്ധമാരോപിച്ച് യുവതിയെ തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചു; ഭർത്താവടക്കം അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പട്ന: ഭാര്യക്ക് അവിഹിതമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് വൈദ്യുതി തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവടക്കം അഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബിഹാറിലെ റോഹ്താസ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ദീപക് റാം, ഇയാളുടെ പിതാവ് ശിവപൂജൻ റാം, മൂന്ന് കുടുബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് റോഹ്താസ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആശിഷ് ഭാരതി പറഞ്ഞു. ഭാര്യക്ക് അവിഹിതമുണ്ടെന്നും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ദീപക് റാം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ദമ്പതികളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും കൗൺസിലിങ് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ അഞ്ച് പേരും ചേർന്ന് യുവതിയെ വീടിന് പുറത്തുള്ള വൈദ്യുത തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Accused Of Having An Affair, Bihar Woman Tied To Pole, Beaten Up