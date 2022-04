cancel By ഹ​സ​നു​ല്‍ ബ​ന്ന Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: ആംനസ്റ്റി ഇന്‍റർനാഷനൽ മുൻ മേധാവി ആകാർ പട്ടേൽ അനുമതിയില്ലാതെ രാജ്യം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ​ആകാർ പട്ടേലിനെതിരെ സി.ബി.ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്കൗട്ട്​ നോട്ടീസ്​ അടിയന്തിരമായി പിൻവലിക്കണ​മെന്നും സി.ബി.ഐ അദ്ദേഹത്തോട്​ മാപ്പു പറയണമെന്നുമുള്ള ഡൽഹി അഡീഷനൽ ചീഫ്​ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട്​ കോടതിയുടെ രണ്ട്​ നിർദേശങ്ങളും സി.ബി.ഐ കോടതി സ്​റ്റേ ചെയ്​തു. മറുപടി സത്യവാങ്​മുലം നൽകാൻ സമയം അനുവദിച്ച്​ കേസ്​ ഈ മാസം 12ലേക്ക്​ മാറ്റി.

സി.ബി.ഐക്ക്​ മറുപടി നൽകാൻ മതിയായ സമയം അഡീഷനൽ ചീഫ്​ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട്​ കോടതി നൽകിയില്ലെന്ന്​ പറഞ്ഞാണ്​ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ കോടതിയുടെ നടപടി. ​വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ പ്രഭാഷണത്തിനായി പോകുന്ന ആകാറിന്‍റെ വിദേശയാത്ര മുടക്കിയാൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന അഭിഭാഷകന്‍റെ വാദത്തിന്​ ആ പണം സർവകലാശാലകളുടേതാണ്​ എന്നായിരുന്നു സി.ബി.ഐ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ മറുപടി. അമേരിക്കയിലേക്ക്​ വിമാനം കയറാൻ ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ്​ പട്ടേലിനെ തടഞ്ഞ്​ തിരിച്ചയച്ചത്​. ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എയായ പൂർണേശ്​ഭായ്​ ഈശ്വർ ഭായ്​ മോദി എന്നയാളു​ടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത്​ കോടതിയിൽ നിന്ന്​ വിദേശ യാത്രക്കുള്ള അനുമതി ആകാർ പട്ടേൽ ​നേടിയ ശേഷമായിരുന്നു പ​ട്ടേൽ അറിയാത്ത മറ്റൊരു​ കേസിന്‍റെ ലുക്ക്ഔട്ട്​ നോട്ടീസ്​ ഉണ്ടെന്ന്​ പറഞ്ഞ്​ തിരിച്ചയച്ചത്​. Show Full Article

Aakar Patel should not leave the country without permission; The favorable verdict was stayed