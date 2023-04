സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ ഹെലികോപ്ടർ ബ്ലേഡ് തട്ടി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഭരാരിസൈൻ: ഹെലികോപ്ടറിന്റെ റോട്ടർ ബ്ലേഡ് തട്ടി കെദർനാഥിൽ യുവാവ് മരിച്ചു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജിതേന്ദ്ര കുമാർ സെയ്നിയാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അക്ഷയ തൃതീയയോടനുബന്ധിച്ച് ചാർ ധാം യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അപകടം. ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ഗംഗോത്രിയുടെയും യമുനോത്രിയുടെയും പ്രവേശന കവാടവും തുറന്നുകൊടുത്തിരുന്നു. ഹെലികോപ്ടറിന് പുറത്തുനിന്നും സെൽഫി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തന്നെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളറാണ് ജിതേന്ദ്ര കുമാർ. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിവരുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

A government official died after being hit by a helicopter blade while trying to take a selfie