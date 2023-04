മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേർ മരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ് ജില്ലയിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ട് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൂനെയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പഴയ മുംബൈ-പൂനെ ഹൈവേയിലെ ഷിംഗ്‌ഗ്രോബ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീ സ് പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബസ്സിൽ 40 ഓളം യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

8 Dead, Several Injured As Bus From Pune To Mumbai Falls Into Gorge