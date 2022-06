അമേരിക്കയിൽനിന്ന് 47,000 ടൺ യൂറിയ; ഇതാദ്യം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ യൂ​റി​യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ന്യൂ ​ഓ​ർ​ലീ​ൻ​സ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് 47,000 ട​ൺ യൂ​റി​യ​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സാം​സ​ങ്ങി​നാ​ണ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ക​രാ​ർ. ട​ണ്ണി​ന് 716.5 ഡോ​ള​റാ​ണ് ക​ട​ത്തു​കൂ​ലി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​ക്ക്. അ​മേ​രി​ക്ക വ​ലി​യ യൂ​റി​യ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ര​ല്ല. 2019-20ൽ 1.47 ​ട​ൺ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 2.19 ട​ണ്ണും 43.71 ട​ണ്ണു​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ കെ​മി​ക്ക​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫെ​ർ​ട്ടി​ലൈ​സേ​ഴ്സ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​വി​ധ യൂ​റി​യ ദാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 16.5 ല​ക്ഷം ട​ൺ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ക​രാ​ർ. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​തി​ന്റെ 25 ശ​ത​മാ​നം യൂ​റി​യ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം 10.16 ല​ക്ഷം ട​ൺ യൂ​റി​യ​യാ​ണ് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത്. ചൈ​ന, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, യു​ക്രെ​യ്ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. യൂ​റി​യ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു ദാ​താ​ക്ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി വി​ല​പേ​ശ​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് ക​ട​ത്തു​കൂ​ലി, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സ​മ​യം എ​ന്നി​വ കു​റ​വാ​ണ്.

