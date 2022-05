cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ബ​ദാ​യൂ​ൻ: യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​നെ ആ​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച 17കാ​ര​ന് ഗോ​ശാ​ല വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ ശി​ക്ഷ.

10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ് വി​ധി​ച്ചു. 15 ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഗോ​ശാ​ല വൃ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കു​ട്ടി​യി​ൽ പൊ​തു​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും സ്വ​യം തി​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് ശി​ക്ഷ​യെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 18നാ​ണ് യോ​ഗി​യു​ടെ ചി​ത്രം കു​ട്ടി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. Show Full Article

15-Yr-Old Boy in UP Sentenced to Community Service at Gaushala for Objectionable Post