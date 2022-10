2021ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് 68 നരബലികൾ; കോവിഡ് മാറാനും കൊല, കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഇരകൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന ഇരട്ട നരബലി നാടിനെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പത്മ, റോസ്‍ലിൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന നരബലിക്ക് ഇരയായത്. കേരളത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പും നിരവധി നരബലി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് ആഭിചാര ക്രിയകൾക്കിടെ 68 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതായി ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ഇതിൽ അധികവും ഇരയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്. 68 കൊലപാതകങ്ങളിൽ ആറ് എണ്ണം കൃത്യമായും നരബലിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ നരബലിയാണെന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നവയും.

ഒഡീഷയിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകം 1985 ജൂലൈയിൽ ഒഡീഷയിൽ നടന്ന നരബലിയും മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും രാജ്യമാകെ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കിയ സംഭവമാണ്. ഭുവനേശ്വറിന് 75 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് റാൺപൂരിനടുത്തുള്ള കുത്തനെയുള്ള കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ഒരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി അവരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ രക്തം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി 'ഇന്ത്യ ടുഡേ' ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അത് നരബലിയായിരുന്നുവെന്ന് തുടക്കം മുതൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ തലകൾ മൂർച്ചയുള്ള പാറകൾ കൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചതച്ചിരുന്നു. മധുര കേസ്: 2004ൽ, ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ, ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ നരബലിക്ക് താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി.1999ൽ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൊഴിനൽകി. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ഡസൻ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരിൽ രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് കഴുത്തറുത്ത് ഒരു ക്വാറിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ, 16,000 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിയമ കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ച ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യു. സഗയം ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2020 മെയ് മാസത്തിൽ, ലോകം കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക്കിനെതിരെ പോരാടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഒഡീഷയിലെ ഒരു പുരോഹിതന് 'ദൈവ വിളി' ലഭിച്ചു. കോവിഡ് ബാധയിൽനിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് 52 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ അയാൾ കൊന്നു. കട്ടക്ക് ജില്ലക്ക് സമീപമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സംഭവം. എന്നാൽ, കുറ്റം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ പ്രതി പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, നരബലി കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്തുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട 'ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്പന' ലഭിച്ച ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു.

As per the National Crime Records Bureau, there were 68 murders in India in the year 2021