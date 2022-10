ഹൈവേയിൽ കറൻസി മഴ; വാഹനം നിർത്തി പണം വാരിക്കൂട്ടി യാത്രികർ -വിഡിയോ

സാന്റിയാഗോ: ആകാശത്തുനിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് കറൻസിമഴ. ഓടിക്കൂടി വാരിക്കൂട്ടി ജനക്കൂട്ടം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്ത വിഡിയോക്കു പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കഥ കേട്ടാൽ ചിരിവരും. ചിലിൽ ഒരു ചൂതാട്ടകേന്ദ്രം കൊള്ളയടിച്ച കവർച്ചാസംഘമാണ് കറൻസിമഴയ്ക്കു പിന്നിലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.



ചിലി നഗരമായ പുദഹ്യൂവിലാണ് സംഭവം. നഗരത്തിലെ ചൂതാട്ടകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ കൊള്ളസംഘം തൊഴിലാളികളെ തോക്കിന്മുനയിൽ നിർത്തിയാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പണവുമെടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞു.

വിവരമറിഞ്ഞ നഗരത്തിലെ പൊലീസ് കവർച്ചാസംഘത്തെ പിന്തുടർന്നു. നോർത്ത് കോസ്റ്റ് ദേശീയപാതയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിവേഗത്തിൽ കാറോടിച്ച് പോയി. പൊലീസ് തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെയാണ് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനായി സിനിമാകഥ പോലെ സംഘം പുതിയൊരു വിദ്യ പയറ്റിയത്. ചൂതാട്ടകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കവർന്ന ബാഗുകളിലൊന്ന് തുറന്ന് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു.

A violent robbery at a store ended in a police car chase, money raining down on a highway and six suspects getting arrested in Santiago, Chile#chile #santiago #chase #anews pic.twitter.com/KeHtPTQugh