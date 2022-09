'ആ വണ്ടി എന്റേതല്ല, താക്കോൽ വാങ്ങി നൽകിയെന്നുമാത്രം'; പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ തെറ്റെന്ന് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാണ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് വോൾവോ എസ്.യു.വി സ്വന്തമാക്കിയെന്ന വാർത്തകൾ അടുത്തിടെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 'കടുവ' സിനിമയുടെ വിജയത്തിനുശേഷം ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കി എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വാർത്തകൾ വന്നത്. സ്വീഡിഷ് വാഹനനിർമാതാക്കാളായ വോള്‍വോയുടെ ആഢംബര എസ്‌.യു.വി എക്‌സ്‌.സി 60 ആണ് വാങ്ങിയ​െതന്നും വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വാഹനം താൻ വാങ്ങിയതല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താൻ പുതിയ വാഹനമൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

നിർമാതാവായ ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസിനുവേണ്ടിയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയതെന്ന് ഹാജി കൈലാസ് പറയുന്നു. താക്കോൽ വാങ്ങി തരികയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഡോൾവിൻ തന്നെയാണ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. അങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത്. താക്കോൽ വാങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രം വന്നതോടെയാണ് താൻ പുതിയ വാഹനം എടുത്തതായി വാർത്ത പ്രചരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൃഥ്വിരാജും, ഷാജി കൈലാസും ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കാപ്പയുടെ ചിത്രീകരണം അടുതിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂർത്തിയായിരുന്നു. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ അപർണ ബാലമുരളിയാണ് സിനിമയിൽ നായിക. പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പം ആദ്യമായാണ് അപർണ അഭിനയിക്കുന്നത്. ജിനു വി ഏബ്രഹാം, ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ്, ദിലീഷ് നായർ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ആരംഭിച്ച തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, ഫെഫ്ക റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാപ്പ. ഇന്ദുഗോപന്റെ പ്രശസ്ത നോവലായ ശംഖുമുഖിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദുഗോപൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിർവഹിക്കുന്നത്. Show Full Article

'That car is not mine'; Director Shaji Kail says that the news spread is wrong