നൂഹ്: ഹരിയാനയിൽ എണ്ണ ടാങ്കറും റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്‍റം കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുമരണം. നൂഹിലെ ഡൽഹി - മുംബൈ ബറോഡ എക്സ്പ്രസ് വേയിലായിരുന്നു അപകടം. അപകടത്തിൽ ടാങ്കർ ഡ്രൈവറും സഹായിയും മരിച്ചു. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് യാത്രക്കാരിൽ മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.



നാഗിന പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള ഉമ്രി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് അപകടം. തെറ്റായ വശത്ത് കൂടി വരികയായിരുന്ന ടാങ്കർ കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന്​ ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.റോൾസ് റോയ്‌സ് ഫാന്റം അതിവേഗത്തിൽ എത്തുന്നതിനിടെ ഡൽഹി-മുംബൈ ഹൈവേയിൽ ടാങ്കർ യു-ടേൺ എടുത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ്​ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക നിഗമനം.

