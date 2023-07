ആരാധകരെ കണ്ട്​ ആവേശഭരിതയായി; സൺറൂഫിലൂടെ തലയിട്ട രാഖി സാവന്തിനെ തടഞ്ഞ്​ പൊലീസ്​​

By വെബ് ഡെസ്ക് സൺറൂഫിലൂടെ ആരാധകരെ കൈവീശി കാണിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് ബോളിവുഡ് നടി രാഖി സാവന്തിന്​ പൊലീസിന്‍റെ താക്കീത്​. മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡിലായിരുന്നു സംഭവം. രാഖി തന്റെ ബിഎംഡബ്ല്യു 5-സീരീസിന്റെ സൺറൂഫ്​വഴി പുറത്തേക്ക്​ കൈവീശിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്​.

നടി സൺറൂഫിലൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കായി പോസ് ചെയ്യുന്നത്​ വിഡിയോയിൽ കാണാം. പൊലീസ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്​ വാഹനത്തിൽ നിന്ന്​ ഇറങ്ങി പൊലീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയ രാഖി തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ എടുക്കുകയാണെന്നും താൻ അതിന് വേണ്ടി പോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചു. നടിയെ താക്കീത്​ ചെയ്ത പൊലീസ്​ തുടർന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. സൺറൂഫിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തിയതെന്ന്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സൺറൂഫിലൂടെ തല പുറത്തേയ്ക്ക് ഇടുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ആരും അവ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സൺറൂഫുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഇത്തരക്കാർക്ക് എതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ്. ചെറു കാറുകളിൽപോലും സൺറൂഫ് എന്ന ഫീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള പ്രധാനകാരണം തന്നെയായി ആകാശം കാണാനുള്ള ഈ ഫീച്ചർ. സൺറൂഫ് ഇല്ലാത്ത മോഡലുകളിൽ ചില കമ്പനികൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങായി ഇവ ഘടിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. സൺറൂഫ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം എന്നൊക്കെ വിശദമായി വാഹനത്തിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്.അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ച് മനസിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൺറൂഫ് പ്രവർത്തിക്കാവു. Show Full Article

Rakhi Sawant hangs out of the sunroof: Cops stop to enquire, and drive away