cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജിംനി എസ്.യു.വിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആക്സസറികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് മാരുതി സുസുകി. പുതിയ ആക്‌സസറികൾ ഉടമകളെ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ലുക്ക്സും ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മാരുതി പറഞ്ഞു. ‘സമ്മിറ്റ് സീക്കർ’ പാക്കേജ് എന്നാണ് ജിംനി ആക്സസറീസിനെ മാരുതി വിളിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രത്യേക പാക്കേജ് കമ്പനി ജിംനിയുടെ ജനപ്രിയ ലോഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡുകളിലൊന്നായ ഇലക്ട്രിക് യെല്ലോയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ക്രോം ഗ്രില്ലും പ്രത്യേക സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും.

സൈഡിൽ അഡീഷണൽ ഡോർ ക്ലാഡിങുകൾ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ എസ്‌.യു.വിയുടെ പരുക്കൻ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജിംനി ബാഡ്ജിംഗോടുകൂടിയ ഡാർക് ക്രോം ട്രീറ്റ്‌മെന്റും നൽകും. ഡോർ വൈസറുകളും ORVM -നുള്ള ഗാർണിഷും പാക്കേജിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

റൂഫ് റെയിലുകൾക്ക് മുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന സംപൂർണ്ണ ടെന്റ് സജ്ജീകരണവും കാറിന്റെ മുകളിൽ റൂഫ് മൌണ്ട് ചെയ്ത ലഗേജ് റാക്കും ഉൾപ്പെടെ ആക്സസറീസായുണ്ട്. മെർസിഡീസ് G63 AMG എസ്‌യുവിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതു പോലെയുള്ള ക്രോം-ലൈൻ ചെയ്ത സ്പെയർ വീൽ കവറും ആക്‌സസറികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അകത്തളത്തിലെത്തിയാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ലെതർ സീറ്റ് കവറുകളാണ് പ്രത്യേകത.ഇത് ജിംനിയുടെ ഇന്റീരിയർ സ്റ്റൈലിംഗ് മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. ഇതുവരെ, ഈ ആക്‌സസറികളുടെയും പാക്കേജുകളുടെയും വിലകളൊന്നും ബ്രാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 70,000 രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.

Maruti Suzuki Jimny accessories: All you need to know