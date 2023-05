ഡെലിവറി ദിവസം എക്സ്.യു.വിയിൽ പെട്രോളിന് പകരം ഡീസൽ നിറച്ചു; വാഹനം മാറ്റി നൽകണമെന്ന് ഉടമ

ഡെലിവറി ദിവസം തന്റെ വാഹനത്തിൽ പെട്രോളിന് പകരം ഡീസൽ നിറ​െച്ചന്ന ആരോപണവുമായി ഉടമ. മഹീന്ദ്ര എക്സ്.യു.വി 700 വാങ്ങാനെത്തിയ ഉപഭോക്താവിനാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഡെലിവറി ദിവസം ഡീലറിൽ നിന്ന് പണികിട്ടിയെന്നാണ് ഉടമ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. നിലവിലെ വാഹനത്തിനുപകരം തനിക്ക് പുതിയത് വേണമെന്നും ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഷോറൂമിൽവച്ച് എക്സ്.യു.വി 700 പെട്രോൾ മോഡലിൽ ഡീസൽ നിറച്ചതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് കാരണം. വാഹനം ഡെലിവറി എടുക്കാൻ ഉടമ ഷോറൂമിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അബദ്ധം മനസിലായത്. തെറ്റ് മനസിലാക്കിയ ഡീലർഷിപ്പ് ജീവനക്കാർ ഡീസൽ ഇന്ധനം ഊറ്റി ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിറ്റേദിവസം വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം ലീക്കാകുന്നത് കണ്ടെന്നാണ് ഉടമ പരാതിപ്പെടുന്നത്.

‘വാഹനത്തിന്റെ ഡെലിവറി ദിവസം പെട്രോൾ എക്സ്.യു.വി 700 ൽ ഡീലർ ഡീസൽ നിറക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നൽകുകയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്രയിൽ ഇന്ധനം ചോരുന്നതായി മനസിലായി. ദയവായി എന്റെ വാഹനം മാറ്റി നൽകണം’-ഉപഭോക്താവ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മഹീന്ദ്ര കസ്റ്റമർ കെയർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉപഭോക്താവിന് വാഹനം മാറ്റി നൽകുമോ എന്നകാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

On my delivery day, Dealer filled diesel in new xuv700 petrol. They cleaned it and i took delivery on written condition. Next day- severe fuel leakage when myself and my wife were taking the car for spin. Huge safety breach. Please replace my car. Already raised complain. pic.twitter.com/EVUUkFO2HW