ഇന്ത്യൻ ഇലക്​ട്രിക്​ സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനമുള്ള നിർമാതാക്കളാണ്​ ടി.വി.എസ്​.​ 3 വേരിയന്റുകളുള്ള ഐക്യൂബ് എന്ന ഒറ്റ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ബലത്തില്‍ ടി.വി.എസ് തരക്കേടില്ലാത്ത വിപണി വിഹിതമാണ്​ സ്വന്തമാക്കിയത്​. ഇപ്പോഴിതാ പുത്തനൊരു പ്രീമിയം ഇ.വി പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്​ കമ്പനി.

ഉത്സവ സീസണ്‍ മുന്നില്‍ കണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ടൂവീലര്‍ നിര്‍മാതാക്കളെല്ലാം പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഇ.വി ഇറക്കി മത്സരം കൊഴുപ്പിക്കാനാണ് ടി.വി.എസിന്‍റെ തീരുമാനം​. വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ടീസര്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഓഗസ്റ്റ് 23ന് യു.എ.ഇയിലെ ദുബായില്‍ നടക്കുന്ന വിപുലമായ ഇവന്റിലാകും വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ ടി.വി.എസ് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. 2018 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ക്രിയോണ്‍ കണ്‍സെപ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരിക്കും പുതിയ വാഹനം. പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറാകും ക്രിയോണ്‍ എന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. സ്പോര്‍ട്ടി സ്റ്റൈലിങ്ങുമായി വരുന്ന ക്രിയോണ്‍ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും.ലംബമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍, ഫ്‌ലോട്ടിങ്​ ഡിജിറ്റല്‍ ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള തുറന്ന ഹാന്‍ഡില്‍ബാര്‍, ഓഫ്-സെറ്റ് മോണോ സസ്‌പെന്‍ഷനോടുകൂടിയ റിയര്‍ സെക്ഷന്‍ എന്നിവയാണ്​ ക്രിയോണിന്‍റെ ഡിസൈന്‍ എലമെന്റുകള്‍. വാഹനത്തിന്‍റെ സാ​ങ്കേതിക സവിശേഷതകളൊന്നും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

