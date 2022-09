അരലക്ഷം വരെ വിലകുറയും; വാഹനങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാരുതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് നവരാത്രി, ദസറ, ദീപാവലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി മാരുതി സുസുകിയുടെ അരീന ഷോറൂം കാറുകൾ 49,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവുകളും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസുകളും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാവുക. വാഗൺ ആർ, എസ് പ്രസ്സോ, സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ എന്നിവക്കെല്ലാം ഇളവ് ലഭിക്കും. അരീനയുടെ സി.എൻ.ജി ലൈനപ്പായ എർട്ടിഗയിലോ ബ്രെസ്സ, പുതിയ ആൾട്ടോ കെ10 തുടങ്ങിയവക്ക് ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല.

സെലേറിയോ മാനുവൽ വേരിയന്റുകളിൽ 49,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. എഎംടി മോഡലുകൾക്ക് 34,000 രൂപയാണ് കുറയുക. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, എഎംടി ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളോട് കൂടിയ 67 എച്ച്പി, 1.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ലഭ്യമായ പുതിയ സെലേറിയോ, വിശാലവും സുസജ്ജവുമായ ക്യാബിൻ ഉള്ള ഹാച്ച്ബാക്കാണ്. സെലേറിയോയെപ്പോലെ, എസ് പ്രസ്സോയും മാനുവൽ വേരിയന്റുകളിൽ 49,000 രൂപ വരെ കിഴിവോടെ ലഭ്യമാണ്. എ.എം.ടി വേരിയന്റുകളാകട്ടെ, 34,000 രൂപ കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള K10C എഞ്ചിനും ESP ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ഉള്ള വാഹനമാണ് എസ് പ്രെസ്സോ. സ്വിഫ്റ്റ് ഹാച്ച്ബാക്കിന് 45,000 രൂപ വരെയാണ് കുറയുക. എഎംടി വേരിയന്റുകളിൽ 45,000 രൂപയുടെയും മാനുവൽ വേരിയന്റുകളിൽ 25,000 രൂപയുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ സ്വിഫ്റ്റ് ലഭ്യമാണ്. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, എഎംടി ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ വരുന്ന 90 എച്ച്പി, 1.2 ലിറ്റർ ഡ്യുവൽജെറ്റ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് സ്വിഫ്റ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഡിസയറിന് 40,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. എഎംടി വേരിയന്റുകളിൽ 40,000 രൂപയുടെയും മാനുവൽ വേരിയന്റുകളിൽ 20,000 രൂപയുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു കോംപാക്റ്റ് സെഡാൻ സഹോദരനാണ് ഡിയസർ. 90 എച്ച്പി, 1.2-ലിറ്റർ ഡ്യുവൽജെറ്റ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിൽ. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഎംടി ഗിയർബോക്സുമായി ഇണചേരുന്നു. സുഖകരവും വിശാലവുമായ ക്യാബിൻ, സുഗമവും കാര്യക്ഷമവുമായ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, നല്ല സവാരി എന്നിവയാണ് ഡിസയറിന്റെ പ്രത്യേകത. മാരുതി സുസുകിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡിസയർ. വാഗൺ ആറിൽ 39,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. മാനുവൽ വേരിയന്റുകളിൽ 39,000 രൂപയുടേയും എഎംടി വേരിയന്റുകളിൽ 34,000 രൂപയുടേയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആൾട്ടോ 800ന് 29,000 രൂപ വരെന്‍വില കുറയും. അടിസ്ഥാന Std ട്രിമ്മിന് 14,000 രൂപ വരേയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകൾക്ക് 29,000 രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി മാത്രം ജോടിയാക്കിയ 796 സിസി പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഹാച്ച്ബാക്കിന് കരുത്തേകുന്നത്, താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും ഇന്ധനക്ഷമതയുമാണ് പ്രത്യേകത. മാരുതി സുസുകി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ-ജെൻ Alto K10ന് ഇതുവരെ കിഴിവുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. Show Full Article

Up to Rs 49,000 off on Maruti Swift, DZire, S Presso, Wagon R in September