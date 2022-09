ഹാരിയറിനും സഫാരിക്കും 40,000 രൂപയുടെ ഇളവുകൾ; വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാറുകൾക്കും എസ്‌.യു.വികൾക്കും കിഴിവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടിയാഗോ, ടിഗോർ, ഹാരിയർ, സഫാരി എന്നിവയിൽ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസുകളും ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും സെപ്റ്റംബറിൽ ലഭിക്കും. ടിഗോർ സി.എൻ.ജിയിലും കിഴിവുകൾ ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഹാരിയറിനും സഫാരിക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകുക. ഹാരിയറിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസുകളുടെ രൂപത്തിൽ 40,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 5,000 രൂപ വരെ കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുകളോട് കൂടിയ 170 എച്ച്പി, 2.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് ഹാരിയർ ലഭ്യമാകുന്നത്. ആകർഷകമായ റോഡ് സാന്നിധ്യം, പ്രകടനം, റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ബാലൻസ് എന്നിവയാണ് എസ്‌യുവിയുടെ കരുത്ത്. ഹാരിയർ പോലെ, ടാറ്റയുടെ മുൻനിര മോഡലായ സഫാരിയുടെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും 40,000 രൂപ വരെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസ് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ മാസം എസ്‌യുവിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ബ്രാൻഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹാരിയറിന്റെ അതേ അണ്ടർപിന്നിംഗുകളും പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും പങ്കിടുന്ന സഫാരിക്ക് മൂന്നാം നിര സീറ്റുകളുടെ അധിക പ്രായോഗികതയുമുണ്ട്. ടിഗോർ സിഎൻജിയിൽ 15,000 രൂപയുടെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും 10,000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എൻട്രി ലെവൽ XM ട്രിം അടുത്തിടെ കോംപാക്റ്റ് സെഡാന്റെ CNG ലൈനപ്പായ XZ, XZ+ ട്രിമ്മുകളിലേക്ക് ചേർത്തു. സിഎൻജി മോഡിൽ 70 എച്ച്‌പിയും 95 എൻഎമ്മും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് കരുത്തേകുന്നത്. പെട്രോൾ മോഡിൽ 113 എൻഎം 86 എച്ച്‌പി പവർ ട്രെയിനാണുള്ളത്. പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിഗോറിൽ 10,000 രൂപ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും തുല്യമായ ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 20,000 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ടിഗോറിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 3,000 രൂപയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കിഴിവും ലഭിക്കും. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ എഎംടി ട്രാൻസ്മിഷനുകളുമായി ഘടിപ്പിച്ച 86 എച്ച്പി, 1.2 ലിറ്റർ ത്രീ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് കോംപാക്റ്റ് സെഡാന്റെ കരുത്ത്. ടിഗോറിന് സമാനമായി, ടിയാഗോയിലും 10,000 രൂപയുടെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും അതിന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും 10,000 രൂപയുടെ അധിക ക്യാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ടും ലഭ്യമാണ്. ടിയാഗോയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും 3,000 രൂപ വരെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ടിയാഗോ സി‌എൻ‌ജിക്ക് കിഴിവുകൾ നൽകുന്നില്ല. Show Full Article

Up to Rs 40,000 off on Tata Harrier, Safari, Tigor, Tiago in September