സൗദിയിൽ കളവുപോയ വാഹനങ്ങളുടെ ഫീസും പിഴയും സർക്കാർ വഹിക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിൽ കളവുപോയ വാഹനങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഫീസും ഗതാഗത പിഴയും ആ വാഹനം കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഭരണകൂടം വഹിക്കും. ചൊവ്വാഴ്​ച ജിദ്ദയിലെ അൽസലാം കൊട്ടാരത്തിൽ സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ്​ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്​​. ഇത്​ വാഹനയുടമകൾക്ക്​ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തീരുമാനമാണ്​. കളവ്​ പോവുകയോ കണാതാവുകയോ ചെയ്യുന്ന വാഹനം ഉടമയുടെ പേരിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീസും പിഴകളും ഇരട്ടി ഭാരമായിരുന്നു. കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ആ വാഹനത്തി​െൻറ പേരിൽ വരുന്ന ഫീസും പിഴയും സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതോടെ അത്​ വലിയ ആശ്വാസമാണ്​ നൽകുക. ത​െൻറ വാഹനം നഷ്​ടപ്പെട്ട വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതലാകും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. കാണാതായ ശേഷം വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴക്കും യഥാർഥ ഉടമ ഉത്തരവാദിയാകുകയില്ല. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ്​ ഫീസുകളിൽ നിന്നും യഥാർഥ ഉടമ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. Show Full Article

State shall bear the fees and fines of stolen vehicles in Saudi Arabia