ഫ്രഞ്ച്​ എസ്​.യു.വി വാങ്ങണോ? രണ്ട്​ ലക്ഷംവരെ ഡിസ്കൗണ്ട്​ തരും

By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ സിട്രണ്‍ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട്​ ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കമ്പനി തങ്ങളുടെ കാറുകള്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. C3 ഹാച്ച്ബാക്ക്, C3 എയര്‍ക്രോസ് എസ്‌യുവി എന്നിവക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സിട്രണ്‍ C5 എയര്‍ക്രോസിന്​ രണ്ട്​ ലക്ഷംവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഓഫറുകള്‍ക്ക്​ 2023 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സാധുതയുണ്ട്.

C3 ഹാച്ച്ബാക്ക്, C3 എയര്‍ക്രോസ് എന്നിവ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ട് കൂടാതെ 5 വര്‍ഷത്തെ കോംപ്ലിമെന്ററി എക്‌സ്റ്റന്റഡ് വാറന്‍റിയും ലഭിക്കും. ഇത്​ ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക്​ 70,000 രൂപ വില വിലക്കിഴിവും നൽകുന്നുണ്ട്​. കൂടാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി വാഹനത്തിന്​ ഇന്ധനം നല്‍കുന്നുവെന്ന ഓഫറും കമ്പനി മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്​.

C3 എയര്‍ക്രോസ് എസ്‌യുവിയുടെ മൈലേജ് വെച്ച് വർഷം 14,800 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ ഓടാനുള്ള ക്യാഷാണ് കമ്പനി നല്‍കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ C3 ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ മൈലേജ് അനുസരിച്ചുള്ള നിശ്ചിത തുക ഫ്രീ ഫ്യുവലിനായി ലഭിക്കും. ഈ ഓഫര്‍ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് മോഡലുകളുമല്ലാതെ കുറച്ച് കൂടി പ്രീമിയമാകാമെന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കില്‍ സിട്രണ്‍ C5 എയര്‍ക്രോസിനും ബ്രാന്‍ഡ് ചില ആകര്‍ഷകമായ ഓഫറുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

സിട്രണ്‍ C5 എയര്‍ക്രോസ്​​ രണ്ട്​ ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവിലാണ് വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുക. എന്നാല്‍ ഈ കാറിന്റെ ഓഫര്‍ 2023 നവംബര്‍ 30 വരെ മാത്രമാണ് സാധുതയുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ ഡീലര്‍ഷിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഓഫറുകളും ലഭിക്കും. Show Full Article

News Summary -

Citroen Offers Massive Discounts Of Up To Rs 2 Lakh On All ICE Models; Full Details Here