cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ചൈ​ൽ​ഡ്​ ഓ​ൺ ബോ​ർ​ഡ്’​ എ​ന്ന അ​റി​യി​പ്പ് പ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 13 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പി​ൻ​സീ​റ്റി​ലി​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സി​നു​താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബേ​ബി സീ​റ്റ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കണം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​സീ​റ്റ് യാ​ത്ര, ര​ണ്ടു​വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ബേ​ബി സീ​റ്റ് എ​ന്നീ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തണമെന്നും കമീഷൻ നിർദേശിച്ചു.​

News Summary -

Children must be placed in the back seat: Child Rights Commission