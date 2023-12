രോഗസാധ്യത കണ്ട് ടെൻഷനടിച്ച് തൃശൂർ

cancel Whatsapp

link തൃ​ശൂ​ർ: മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രി​ലും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ‘ശൈ​ലി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ’​മു​ഖേ​ന ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ ജി​ല്ല​ക്ക് ‘ടെ​ൻ​ഷ​ന​ടി​ക്കാ​നേ​റെ’. സ​ർ​വേ​പ്ര​കാ​രം ര​ക്താ​തി സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1,84,053 ആ​ണ്. ഇ​ത​ര ജി​ല്ല​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ടെ​ൻ​ഷ​ന​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ൽ അ​യ​ൽ ജി​ല്ല​യാ​യ മ​ല​പ്പു​റ​മാ​ണ്, 1,54,484. ജി​ല്ല​യി​ൽ 15,76,688പേ​രാ​ണ് സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. സ​ർ​വേ പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യു​ടെ സ്കോ​ർ മൂ​ന്നി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സ​ർ​വേ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. 1,51,058 പേ​രി​ലാ​ണ് പ്ര​മേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും പ്ര​മേ​ഹ​വും ഉ​ള്ള​വ​ർ 84,839 പേ​രാ​ണ്. അ​ർ​ബു​ദ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രേ​യും ഈ ​സ​ർ​വേ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 19 ആ​രോ​ഗ്യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ 90,359 പേ​രെ​യാ​ണ് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ർ​ബു​ദ​സാ​ധ്യ​ത സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് 8,484 പേ​രി​ലാ​ണ്. വാ​യ​യി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ സാ​ധ്യ​ത 4,411 പേ​രി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം കു​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണം. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ ക്രോ​ഡീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ർ​ബു​ദ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് റെ​ഫ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കെ 1,03,254പേ​രെ​യാ​ണ് അ​ർ​ബു​ദ നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. 30-60 വ​യ​സി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ലേ​റെ​യും. ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​യും ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​യി​ലേ​യും മാ​റ്റ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന മി​ക്ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും മൂ​ല​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​ത് ശീ​ല​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ശ​രീ​രം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങും. ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ ഇ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും ഇ​ത്ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വ്യാ​യാ​മം കു​റ​യു​ന്ന​തും ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും പ്ര​മേ​ഹ​വും പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ബോ​ധ​വ​ല്‍ക്ക​ര​ണ​വും വ്യാ​യാ​മ​വും മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ര്‍ദ്രം മി​ഷ​നു​കീ​ഴി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി രോ​ഗ്യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വേ ജി​ല്ല​യി​ൽ: സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യ​ത് -19 ആ​രോ​ഗ്യ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ

സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്- 1576688

ജി​ല്ല​യു​ടെ സ്കോ​ർ-277132

ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്-184053

പ്ര​മേ​ഹം-151058

പ്ര​മേ​ഹ​വും ര​ക്താ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദ​വും ഒ​ന്നി​ച്ച്- 84839

ക്ഷ​യ​രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ-12320

ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ

അ​സു​ഖ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ-40935 Show Full Article

