cancel By സു​ദേ​ഷ്​ ഗോ​പി മ​ല​പ്പു​റം: ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ വ​ഴി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1,031 പേ​രി​ൽ അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2022 ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ 2023 ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ഇ​തി​ൽ 260 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ ഗ​ള കാ​ൻ​സ​ർ 318, വാ​യി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ 64, മ​റ്റ് കാ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ 389 വും ​ക​ണ്ടെ​ത്തി. 4,870 ആ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 404 പേ​ർ മാ​മോ​ഗ്രാ​മും 865 പേ​ർ എ​ഫ്.​എ​ൻ.​എ.​സി(​ഫൈ​ൻ നീ​ഡി​ൽ ആ​സ്പി​റേ​ഷ​ൻ സൈ​റ്റോ​ള​ജി) പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 3,483 പേ​രി​ലാ​ണ് വാ​യി​ലെ അ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 181 പേ​ർ ഓ​റ​ൽ ബ​യോ​പ്സി ചെ​യ്തു. 3,052 ഗ​ർ​ഭാ​ശ​യ ഗ​ള അ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. 2,437 പാ​പ്സ്മി​യ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ‍യി. അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 5,557 പേ​രെ​യാ​ണ് വാ​യി​ലെ അ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 90,761 പേ​രെ​യും സെ​ർ​വൈ​ക്ക​ൽ കാ​ൻ​സ​റി​ൽ 15,934 പേ​രെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. സി.​ബി.​എ.​ബി(​ക​മ്യൂ​നി​റ്റി ബെ​യ്സ​ഡ് അ​സ​സ്മെ​ന്റ് ചെ​ക്ക് ലി​സ്റ്റ്) സ്കോ​ർ നാ​ലി​ൽ 3,12,251 പേ​ർ, പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള​വ​ർ 1,56,497, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​മു​ള്ള​വ​ർ 1,51,252, പ്ര​മേ​ഹ​വും ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​മു​ള്ള​വ​ർ 46,494, ടി.​ബി സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ 11,275, ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ 37,743, 60 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ 4,05,237, കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​വ​ർ 12,864, വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് ത​ന്നെ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ 21,042 എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ണ​ക്ക് കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ണ്ണം കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ.​ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശൈ​ലി ആ​പ്പ് വ​ഴി സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​വേ വ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ന്നു​ണ്ട്. രോ​ഗം വേ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

1,031 Cancer Cases Diagnosed in Malappuram District Over the Course of One Year