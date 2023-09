സ്വയം സ്നേഹിക്കാം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം; ജീവിതം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ...

നമ്മൾ നമ്മളെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ വാക്കിന് പിന്നിലെ അർത്ഥം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ..? സ്വയം സ്നേഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഈ ജീവിതത്തിൽ “നിങ്ങളെ”നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്മാനമായി സ്വയം കരുതുക എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരുന്നത് നമ്മുടെതന്നെ ആത്മസ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ക്ഷമിക്കാനും നല്ലത് കാണാനുമുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിൽ നിന്നാണ് സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും ഉടലെടുക്കുന്നത്. സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥതയല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ കഴിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കലാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുക. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുക അംഗീകരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചീത്ത വിമർശനങ്ങളോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളോ അവഗണിക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ നിരന്തരം കളിയാക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആരാണെന്നതിൽ തൃപ്തരല്ല എന്നാണർത്ഥം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ തങ്ങളെത്തന്നെ വിജയിക്കാത്തവരായോ ആകർഷകത്വമില്ലാത്തവരായോ കണക്കാക്കുകയും, അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കുറ്റബോധവും അപകർഷതാ ബോധവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറയുന്നതുപോലെ: "നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കില്ല; നിങ്ങളെക്കാൾ കുറവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെ നിരന്തരം വിമർശ്ശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും".

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ അത്തരക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വയം സന്തുഷ്ടരോ സംതൃപ്തരോ അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കരുത്, എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിയുന്നത്ര സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളെത്തന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഏറ്റവും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക.

ഈ ലോകത്തിലെ വിജയിച്ചയാളുകളെ നാം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ സ്വയം മുൻഗണന നൽകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, എന്നാൽ സ്വയം വിലമതിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും സ്വയം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആത്യന്തികമായി ദയനീയമായ ജീവിതം നയിക്കാനിടയാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ ആത്മവിദ്വേഷത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.

നമ്മൾ നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രെമിച്ചാലും, അത് സ്നേഹത്തേക്കാൾ അറ്റാച്ച്മെൻറായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നേടണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചു നമ്മിൽ പലർക്കും ഒരു ധാരണയും അറിവുമില്ല.

നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഉള്ളിലാണെന്ന സത്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെതന്നെ ആത്മസ്നേഹമാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ഇന്ധനം എന്ന കാര്യവും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, സ്വയം പുതുക്കലിന് വിധേയനായി കൊണ്ടിരികുക, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, കാരണം അവ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചക്കു അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും നിരന്തരം ആലോചിച്ചു ഇന്നത്തെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുകയുമരുത് മറിച്ചു, അവയെ നമുക്കൊരിക്കലും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല മറിച്ചു അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും തനിക്ക് വളരാനുള്ള ഇന്ധനവും പ്രചോദനവു മായിരുന്നെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുക.

ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മാഭിമാനം, ആത്മസ്നേഹം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാം.

ധ്യാനം കൊണ്ട് ദിവസം തുടങ്ങുക

ആദ്യമായി,നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത ദിനചര്യയിൽ ധ്യാന പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഉറക്കമുണർന്നതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ധ്യാനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം, കണ്ണുകൾ അടച്ച്, നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ താളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തെളിയാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. കൂടാതെ, കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിലോ കായിക വിനോദങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

"എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തിരക്കിലാണ്."വ്യായാമം ഒഴിവാക്കാൻ പലരും സമയക്കുറവ് ഒരു ഒഴികഴിവായി പറയുന്നു. "നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഒഴികഴിവ് കണ്ടെത്തും" ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ: സത്യമാണ്, പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. നിങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം തിരക്കിലാണെങ്കിൽപ്പോലും, വ്യായാമത്തിനായി ദിവസത്തിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും നീക്കിവയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്തു തുടങ്ങാം.

കണ്ണാടിയിൽ നോക്കൂ; ആരോഗ്യം കണ്ടെത്താം

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫലപ്രദമായ മാർഗം, പതിവായി കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പരിശീലിക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനെകുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാനാണോ എന്നത് മാത്രമാണ് ആശങ്കപെടേണ്ടത്.

"ഞാൻ തടയാനാവാത്തവനും മഹത്തരവുമാണ്" " ഞാൻ കഴിവുള്ളവനും വിജയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനുമാണ് ", "ഈ ദിവസം പൂർണ്ണമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ എന്റെ എല്ലാം നൽകും" ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം പറയുക.

ഈ ലളിതവും ശക്തവുമായ രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും തീർച്ച.

സ്വയം ഇകഴ്ത്തൽ ഒഴിവാക്കുക

നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിമോശം കാര്യങ്ങളും, ഇകഴ്ത്തിപറയലുകളും ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇത്തരം താഴ്ത്തികെട്ടലുകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും മാനസ്സീകരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തത്തോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന എന്തിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള എല്ലാ നിഷേധാത്മക ചിന്തകളും ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരം, ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം, വലുപ്പം, മുടിയുടെ ശൈലി മുതലായവയിൽ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ അസംതൃപ്തരാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എഴുതുക. നിങ്ങളെ താഴ്ത്താനോ നിരന്തരം വിമർശിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഭയം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പതിപ്പായി മാറുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന മുൻകാല തടസ്സങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ എന്തും എഴുതാം. നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പേപ്പർ കത്തിക്കുക. അതോടെ ആ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും അനുഭവപ്പെടാൻ ഉപകരിക്കും.

പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ എഴുതുക അവ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എഴുതുക, നിങ്ങളിലെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ വിലമതിക്കുക അവ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്ന് പ്രയത്നിക്കുക. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഡയറിയിലോ എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ഥലത്തോ നിങ്ങളുടെ റൂമിലോ വായനാമുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തോ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കും.

പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ കഴിയുന്നതും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയതയിലും സ്വയം സഹായത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവയും, സ്വയം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും, വ്യക്തിജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ബന്ധങ്ങൾ, കരിയർ വികസനം, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത് അവ ബോധപൂർവം വായിക്കാൻ ശീലിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വയം പുതുക്കലിന് വിധേയമാക്കികൊണ്ടിരിക്കുക.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക; നന്നായി ഉറങ്ങുക

ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നിർജലീകരണം തടയുക, നേരത്തെ കിടന്നു നേരത്തെയുണരുക എന്നുള്ളത് സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമായ രണ്ടുകാര്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ദിവസവും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നോർക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ദിവസവും കഴിയുന്നതും 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാനും ശ്രദ്ധിക്കുക, അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക

സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ഫ്രൂട്സ് ,ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്‌സ്, ഡാർക് ചോക്ലേറ്റ്, ന്യൂട്രിഷ്യസ് ഫുഡ് സപ്പ്ളിമെന്റുകൾ എന്നിവ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തു ബോധപൂർവം വാങ്ങികഴിക്കുക.

സൗന്ദര്യം പരിപാലിക്കുക

സ്വന്തത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ബോഡി മസാജുകൾ, സ്റ്റീംബാത്ത്, സ്പാകൾ പോലുള്ള സുഖ ചികിത്സകൾ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ സ്വയം സ്വീകരിക്കുക. സ്വന്തം സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗുണമെന്മയുള്ളതും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്വയം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത്‌ പ്രാക്ടീഷണർ, ഹെൽത്ത്‌ കോച്ച്, ന്യൂട്രിഷനിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യാനുസരണം കണ്ടെത്തി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ഫ്രൂട്സ് ,ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്‌സ്,ഡേറ്റ്സ്, ഡാർക് ചോക്ലേറ്റ് , നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ എന്നിവ സ്വയം നൽകുക ശാരീരിക-മാനസകാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഹെൽത്ത്‌ ക്ലബ്‌, ഡാൻസ് / മ്യൂസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, സൈക്കിൾ/ബൈക്ക് റൈഡിങ് ക്ലബ്ബ്കൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർട്സ് സ്പോർട്സ് റീഡിങ് ക്ലബ്ബുകൾ, മറ്റു കായിക വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

സ്വയം പുതുക്കലിനും വളർച്ചക്കും ഉപകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തു വായിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനിപ്പറയുന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായവയാണ്: 1. IKIGAI: The Japanese Secret To A Long And Happy Life(by Héctor García, Francesc Miralles), 2. The Alchemist (by Paulo Coelho), 3. How to Win Friends & Influence People (Dale Carnegie ) 4. The Life-Changing Magic of Tidying - Marie Kondo. തുടങ്ങിയവ നല്ല സൗഹൃദവും നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനായി പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുമുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദുശീലങ്ങളും ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും സംസർഗ്ഗവും പരമാവധി കുറക്കുക.

ആദ്യം സ്വയം സ്നേഹിക്കുക, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മാർത്ഥമായും പൂർണഹൃദയത്തോടെയും സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന് അർഹരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വയം നൽകാനും നിങ്ങളെത്തന്നെ പരിഗണിക്കാനും പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സ്വയം സ്നേഹവും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും.മേൽ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിലൂടെ സ്വയം പരിവർത്തനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

തയ്യാറാക്കിയത്:

Anwar Karakkadan.

Child, Adolescent and Relationship counsellor

MSW (Medical & Psychiatric Social Work),

M.Sc. (Psychology)

B.Sc. (Bohemistry)

Email: AnwarKarakkadan@gmail.com

Mobile: 9995118595