cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൊ​രി​വേ​ന​ലി​ലും മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ ? ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ മാ​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. ഏ​ത്​ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്തും ഇ​വി​ടെ മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്തി​റ​ങ്ങും. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ മാ​ളി​ലെ സ്കീ ​ദു​ബൈ​യി​ലെ കൃ​ത്രി​മ മ​ഞ്ഞു​തീ​ര​ത്ത്​ സ്​​നോ റ​ൺ മ​ത്സ​രം വീ​ണ്ടും മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മേ​യ്​ 21നാ​ണ്​ സ്​​നോ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ നാ​ലാം എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 500ഓ​ളം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കു​റി അ​തി​ലേ​റെ പേ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ഞി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​ സ്കീ ​റ​ൺ. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ഞ്ഞി​ൽ​പു​ത​ഞ്ഞ ട്രാ​ക്കി​ൽ ഓ​ടാ​നി​റ​ങ്ങും. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. രാ​വി​ലെ 6.30ന്​ ​മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങും. 15മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്​ വ​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. മൈ​ന​സ്​ നാ​ല്​ ഡി​ഗ്രി​യി​ലെ കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഓ​ടേ​ണ്ട​ത്. ത​ണു​പ്പി​നെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ട്ടം. സ്​​നോ സ്​​പോ​ർ​ട്സി​ന്‍റെ ഹ​ബ്ബെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും സ്​​നോ റ​ൺ എ​ന്ന്​ ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സ​ഈ​ദ്​ ഹ​രെ​ബ്​ പ​റ​യു​ന്നു. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ www.dubaisc.ae എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. Show Full Article

You can take a shower in the snow