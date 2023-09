cancel camera_alt ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റി​ന്‍റെ തു​ണ​യി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി ര​മേ​ഷ് കുമാ​ര്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ പു​ഷ്പ​ന്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​നൊ​പ്പം വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ By വെബ് ഡെസ്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ്ര​മേ​ഹം മൂ​ര്‍ഛി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​രു​കാ​ലു​ക​ളും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 2020ല്‍ ​ബി​സി​ന​സ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ര​മേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ല​ത്തെി​യ​ത്. ബി​സി​ന​സ് തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യും വ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ ശാ​രീ​രി​കാ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളും ര​മേ​ഷി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. ഷാ​ര്‍ജ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​മേ​ഹ​വും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വ​ന്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​രു​പാ​ദ​ങ്ങ​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല. 64കാ​ര​നാ​യ ര​മേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും പ​റ​യ​ത്ത​ക്ക ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഇ​ല്ലെ​ന്ന്​ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യ പു​ഷ്പ​ന്‍ ഗോ​വി​ന്ദ് ‘ഗ​ള്‍ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ര്‍ജ ഖാ​സി​മി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ടു​ത​ല്‍ വാ​ങ്ങി​യ ര​മേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ പ​ല​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വീ​ല്‍ചെ​യ​റി​ല്‍ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റി​ലെ​ത്തി ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ര്‍വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് എ​ക്സി​റ്റ് പെ​ര്‍മി​റ്റി​ന് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് ഔ​ട്ട്​ പാ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി റാ​ക് ഫ്രീ​സോ​ണി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ന്‍സ് റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഫ്രീ​സോ​ണ്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍ ടി​ക്ക​റ്റ്, സ​ഹാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് ര​മേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​ണ്‍സ​ല​ര്‍ ബി​ജേ​ന്ദ​ര്‍ സി​ങ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ല്‍ മാ​ത്രം ഏ​ഴ് സ്​​ട്ര​ച്ച​ര്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു ബേ​ബി ബാ​സി​ന​റ്റ് കെ​യ്സും മൂ​ന്ന് വീ​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കും സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ബി​ജേ​ന്ദ​ര്‍ സി​ങ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​മേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍മാ​രാ​യ എ​സ്.​എ​സ്. മീ​രാ​ന്‍, പ​ര്‍മീ​ന്ദ​ര്‍ ഗൗ​രി, പു​ഷ്പ​ന്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

with the help of indian consulate Rmesh kumar arrived in home land