cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഏ​​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​നു​കൂ​ല്യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം. നി​യ​മം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന്​ 12 മാ​സം പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്​ മു​ത​ലാ​ണ്​ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന്​ ​അ​ർ​ഹ​നാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ 60 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മൂ​ന്നു​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ മാ​സ​വു​മാ​ണ്​ തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ നേ​രി​ൽ വാ​ങ്ങാ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ണ്ടാ​വ​ണം. ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ലും ആ​റു​ മാ​സം ഗ്രേ​സ്​ പി​രീ​ഡി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ത​ങ്ങാ​നാ​കും. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പു​തി​യ ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ രാ​ജ്യം വി​ടു​ക​യോ ​മ​റ്റു​ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക്​ മാ​​സം അ​​ഞ്ച്​ ദി​​ർ​​ഹം മു​​ത​​ൽ പ്രീ​​മി​​യം അ​​ട​​ച്ച്​ ഇ​​ൻ​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​കാം. ര​​ണ്ടു​​ത​​രം ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സാ​​ണ്​ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. 16,000 ദി​​ർ​​ഹം വ​​രെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​ ശ​​മ്പ​​ള​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക്​ മാ​​സ​​ത്തി​​ൽ അ​​ഞ്ച്​ ദി​​ർ​​ഹം വീ​​തം അ​​ട​​ച്ച്​ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സി​​ൽ ചേ​​രാം. അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ 60 ദി​​ർ​​ഹം അ​​ട​​ക്ക​​ണം. 16,000 ദി​​ർ​​ഹ​​മി​​ന്​ മു​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ശ​​മ്പ​​ള​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ മാ​​സം 10 ദി​​ർ​​ഹം വീ​​ത​​മോ വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ 120 ദി​​ർ​​ഹ​​മോ പ്രീ​​മി​​യം അ​​ട​​ക്ക​​ണം. ശ​​മ്പ​​ളം 16,000 ദി​​ർ​​ഹ​​മി​​ൽ താ​​ഴെ​​യു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക്​ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി പ്ര​​തി​​മാ​​സം 10,000 ദി​​ർ​​ഹ​​മാ​​ണ്​ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സാ​​യി ല​​ഭി​​ക്കു​​ക. 16,000 ദി​​ർ​​ഹ​​മി​​ന്​ മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക്​ പ​​ര​​മാ​​വ​​ധി 20,000 ദി​​ർ​​ഹം ല​​ഭി​​ക്കും. ജോ​​ലി ന​​ഷ്​​​​ട​​പ്പെ​​ട്ട്​ 30 ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​നു​​ള്ളി​​ൽ ​െക്ല​​യി​​മി​​നാ​​യി അ​​പേ​​ക്ഷ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ക്ക​​ണം. ര​​ണ്ടാ​​ഴ്ച​​ക്കു​​ള്ളി​​ൽ തു​​ക ല​​ഭി​​ച്ച്​ തു​​ട​​ങ്ങും. Show Full Article

News Summary -

UAE unemployment insurance: Subscribers must be in country to get benefits after job loss