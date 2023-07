cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ബൂ​ദ​ബി: യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ത​ന്നെ ക​ണ്ട്​ പു​ഞ്ചി​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ വൈ​റ​ൽ. കാ​റി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ ക​ണ്ട സ​​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​ര​ന്നു​നി​ന്ന ഇ​രു​വ​രെ​യും ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ പേ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്രോ​ഗ്രാം അ​വ​താ​ര​ക​നാ​ണ്​​​ @ahmedymmahi എ​ന്ന ട്വി​റ്റ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​വ​ഴി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട്​ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു ഇ​മാ​റാ​ത്തി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം വീ​ട്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​യി പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ട്വി​റ്റ​ർ പോ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷാ​ഭ​ട​ൻ​മാ​രു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ മു​മ്പും വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

UAE President invites expats to take photo with him, video goes viral