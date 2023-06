ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടുമാസത്തെ ശമ്പളം മുടങ്ങി; നിർമാണ കമ്പനിക്ക് 1.75 ദശലക്ഷം പിഴ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ 1.75 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. 215 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ 5,000 ദി​ർ​ഹം വീ​തം 10,75,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യാ​യി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ ലേ​ബ​ർ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ കു​റ്റ​ത്തി​ന്​ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നും ദു​ബൈ നാ​ച്വ​റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്​ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

Show Full Article

News Summary -

Two months' salary was stopped for the employees; 1.75 million fine for the construction company