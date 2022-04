cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ വി​രാ​മ​മി​ട്ട്​ വ​യ​നാ​ട്​ മേ​പ്പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ന​ജീ​ബ്​ അ​മ്പ​ല​പ്പു​റം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ താ​മ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 1992 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 22നാ​ണ്​ ന​ജീ​ബ്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​ൾ​ഫ്​ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ന്‍റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ പ്ലാ​നി​ങ്​ ഓ​ഫി​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി.

അ​ന്ന്​ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ പൊ​തു​വേ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട്​ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ആ​കെ 300ഓ​ളം പേ​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന്​ അ​ത്​ 2000ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന്​ ന​ജീ​ബ്​ പ​റ​യു​ന്നു. 1999ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഷി​പ് റി​പ്പ​യ​റി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗോ​ൾ​ടെ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ ക​യ​റി. സീ​നി​യ​ർ ഹ്യൂ​മ​ൻ ​റി​സോ​ഴ്​​സ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ആ​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലും ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​പെ​ട്ട ന​ജീ​ബ്​ വ​യ​നാ​ട്​ മു​ട്ടി​ൽ യ​തീം​ഖാ​ന ​ഷാ​ർ​ജ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളാ​യ ഫെ​മി​ത്, റൈ​സാ​ൻ, ഭാ​ര്യ ഷ​ജ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൻ ഫ​റാ​സി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി. റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ ജീ​വി​തം നാ​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര. ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ദു​ബൈ​യി​ലെ ജീ​വി​തം സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ന​ജീ​ബ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ൽ ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ഏ​റെ ക​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ദു​ബൈ​യെ പോ​ലെ ന​മ്മു​ടെ നാ​ടും വ​ള​ർ​ന്നാ​ലെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

Three decades of exile come to an end; Najeeb returns home today