cancel camera_alt ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ൽ നി​യാ​ദി അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ത്രം By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ​നി​യാ​ദി​യു​ടെ മ​ട​ക്ക​ത്തി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ​സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റ്. ‘ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​മേ... ഇ​തൊ​രു യാ​ത്ര പ​റ​ച്ചി​ല​ല്ല’ എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പോ​സ്റ്റി​നൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചി​ത്ര​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ന​മു​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും കാ​ണാം. പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യോ മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കോ ആ​യി​രി​ക്കും അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച എ​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും സ്​​നേ​ഹ​വാ​യ്​​പ്പി​നും ന​ന്ദി​പ​റ​യു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മ​ട​ങ്ങ​ട്ടെ. വീ​ണ്ടും കാ​ണാം’ എ​ന്നാ​ണ്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ച​ത്. വീ​ണ്ടും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​ൻ മോ​ഹ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​നി​ല​യ​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ലും സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​മ​യ​മാ​ണ്​ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​ത്. വ​ള​രെ വേ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്​ എ​നി​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്‍റെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​യാ​ത്ര. ഏ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത്​ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്​ -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

'This is not farewell party '; Al Niyadi shares last moment image while starting the travel to earth from space station