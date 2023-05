ലോക പൊലീസ്​ ഉച്ചകോടി മൂന്നാം എഡിഷൻ മാർച്ചിൽ ദുബൈയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ലോക ​​പൊലീസ്​ ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്നാം എഡിഷൻ​ അടുത്ത വർഷം മാർച്ച്​ അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവരെ ദുബൈയിൽ നടക്കും. യു.എ.ഇ. വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാഷിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍ററിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ 100ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ​പൊലീസ്​ മേധാവികൾ, 170 പ്രദർശകർ, 109 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്​ധർ, പ്രഭാഷകർ എന്നിവർ പ​ങ്കെടുക്കും. വിവര കൈമാറ്റങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മികച്ച പ്രവർത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി 140ഓളം സെഷനുകളാണ് മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന​ ഉച്ചകോടിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. ഉച്ചകോടിയുടെ ആദ്യ രണ്ട്​ എഡിഷനുകളും ദുബൈയിൽ ​വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്​. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ കൂടുതൽ സംഘടിതവും കൃത്യവും പ്രഫഷനൽ ചട്ടക്കൂടുകളോട്​ കൂടിയതുമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശം നൽകുന്നതിൽ രണ്ട്​ ഉച്ചകോടികളും പ്രധാന പങ്കാണ്​ വഹിച്ചതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ കമാൻഡൻ ഇൻ ചീഫ്​ ലഫ്​റ്റനന്‍റ്​ ജനറൽ അബ്​ദുള്ള ഖലീഫ അൽ മർറി പറഞ്ഞു. ധ്രുതഗതിയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്​ പൊലീസിങ്​ രംഗത്തെ പുതിയ പ്രവണതകളും വെല്ലുവിളികളും സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രവും സംയോജിതവുമായ കാഴ്​ച്ചപ്പാട്​ ഉണ്ടാക്കാൻ ​പൊലീസ്​ മേധാവികൾ, വിദഗ്​ധർ, നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ എന്നിവരെ ഉച്ചകോടി പ്രാപ്തരാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോക പൊലീസ്​ ഉച്ചകോടിയെ നിർണായകമായ ഒരു വേദിയാണെന്ന്​ വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ഉറവിടമായി ദുബായ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും​ വ്യക്​തമാക്കി. ആഗോളവത്​കരണത്തിന്‍റെയും ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍റെയും ഫലമായി അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളും മികച്ച നടപടികളും ദുബൈ ​പൊലീസ്​ ഉച്ചകോടിയിൽ വിവരിക്കുമെന്നും അൽ മർറി പറഞ്ഞു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പൊലീസ്​ മേധാവികളും പ്രോദേശികവും രാജ്യാന്താര തലത്തിലുമുള്ള നിയമ നിർവഹണ ഏൻജികളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള വേദികൂടിയാണ്​ യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക ഉച്ചകോടി. പൊലീസ്​ സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്​ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾക്ക്​ പ്രധാന്യം നൽകണമെന്നത്​ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കുമുള്ള അവസരം ഉച്ചകോടിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അൽ മർറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

The third edition of the World Police Summit will be held in March in Dubai