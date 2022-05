cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത്​ ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ പു​ക​വ​ലി നി​ര​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും യ​മ​നി​ലു​മെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ടൊ​ബാ​കോ അ​റ്റ്​​ല​സ്​ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 438 സി​ഗ​ര​റ്റ്​ വ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യ​മ​നി​ൽ ഇ​ത്​ 214 പേ​രാ​ണ്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 485 സി​ഗ​ര​റ്റ്​ വ​ലി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ബ​നാ​നി​ലാ​ണ്, 1955. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ൽ 1849, ലി​ബി​യ​യി​ൽ 1764 സി​ഗ​ര​റ്റാ​ണ്​ ഒ​രാ​ൾ വ​ലി​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​റാ​ഖ്​ (1234), ജോ​ർ​ഡ​ൻ (1252), സി​റി​യ (1275), ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ (1041), അ​ൾ​ജീ​രി​യ (669), ഈ​ജി​പ്ത്​ (1310) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ക​വ​ലി നി​ര​ക്ക്. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ താ​ഴെ​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ത്. പു​ക​വ​ലി നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ എ​ണ്ണം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം. പു​ക​വ​ലി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2017ൽ ​പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 100 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി ഏ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ൽ​ഐ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി, സാ​യി​ദ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി, ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ 15.1 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ നാ​ലു​ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ-​സി​ഗ​ര​റ്റാ​ണ്. Show Full Article

