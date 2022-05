cancel camera_alt ഐ.​എം.​സി.​സി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക മെ​ഹ​ബൂ​ബെ മി​ല്ല​ത്ത് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: ഐ.​എം.​സി.​സി ജി.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​മ​ദാ​നി​ൽ വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ മെ​ഹ​ബൂ​ബെ മി​ല്ല​ത്ത് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റി. ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​രീ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, കേ​ര​ള കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഴി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ ബ​ഡേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​പി. സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചെ​ക്ക് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഐ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം നാ​ല​ക​ത്ത്, നി​സാ​ർ എ​ല​ത്തൂ​ർ, സ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. നാ​സ​ർ കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, വ​ട​ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​കെ. വ​ന​ജ, ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​എം. മൗ​ല​വി, കെ.​പി. മൂ​സ ഹാ​ജി, എ.​കെ. ല​ത്തീ​ഫ്, മു​സ്ത​ഫ പാ​ല​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

The amount collected by the IMCC was handed over