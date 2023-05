അൽ നിയാദി ആഗസ്റ്റിൽ തിരിച്ചുവരുമെന്ന്​ നാസ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ നി​യാ​ദി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ നാ​സ. ആ​റു​​മാ​സ​ത്തോ​ളം നി​ല​യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നു​ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം അ​ൽ നി​യാ​ദി ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ക. നാ​സ​യു​ടെ മി​ഷ​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ബോ​വ​ൻ, പൈ​ല​റ്റ് വാ​റ​ൻ ഹോ​ബ​ർ​ഗ്, റ​ഷ്യ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​ൻ ആ​ൻ​ഡ്രേ ഫെ​ഡ് യാ​വേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ർ​ച്ച്​ മൂ​ന്നി​നാ​ണ്​ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​നെ വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ചാ​ന്ദ്ര​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം 250 ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ഇ​വ​യി​ൽ 20 പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ നി​യാ​ദി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നു​പു​റ​മെ, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ന​ട​ത്ത​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്​ അ​ൽ നി​യാ​ദി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​ണ്. സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സ് ക്രൂ-6 ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ നാ​സ​യു​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​നി​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ക്രൂ​വി​ന്‍റെ ഡ്രാ​ഗ​ൺ ക്യാ​പ്‌​സ്യൂ​ൾ റീ​ലോ​ക്കേ​ഷ​ൻ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Sultan Al Neyadi and his three colleagues will return to Earth in late August