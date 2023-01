ദുബൈ-ഹത്ത റോഡിൽ വേഗ പരിധി കുറച്ചു; ഇതാണ്​ പുതിയ സ്പീഡ്​ ലിമിറ്റ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ദുബൈയിൽ നിന്ന്​ ഹത്തയിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ​ശ്രദ്ധക്ക്​. ഈ റോഡിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വേഗ പരിധി മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന്​ 80 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു. നിർദേശം നിലവിൽ വന്നതായി ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു. ദുബൈ, അജ്​മാൻ,​ അൽ ഹുസ്​ൻ റൗണ്ട്​ എബൗട്ട്​ എന്നിവക്കിടയിലെ ആറ്​ കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്താണ്​ വേഗ പരിധി കുറച്ചത്​. ഇവിടങ്ങളിൽ പുതിയ സൂചന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. വേഗത കുറക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്ന ചുവന്ന ലൈനുകളും റോഡിൽ മാർക്ക്​ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. ദുബൈ പൊലീസുമായി ചേർന്നാണ്​ വേഗത കുറക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്​

Show Full Article

News Summary -

Speed ​​limit reduced on Dubai-Hatta road; This is the new speed limit