ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടവും ദുബൈയിലേക്ക്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: അ​തി​ശ​യ​ക്കാ​ഴ്ച സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​മാ​യ ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​വും ദു​ബൈ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​കു​ന്നു. ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​സീ​സി ഡെ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​​സ്​ സി.​ഇ.​ഒ ഫ​ർ​ഹാ​ദ്​ അ​സീ​സി ട്വി​റ്റ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ബി.​ബി.​സി പേ​ർ​ഷ്യ ചാ​ന​ലി​ൽ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നി​ടെ പി​താ​വും അ​സീ​സി ഗ്രൂ​പ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ മീ​ർ​വാ​യി​സ്​ അ​സീ​സി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഫ​ർ​ഹാ​ദ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രോ ഉ​യ​ര​മോ മ​റ്റു വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളോ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രി​ക്കും കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ​ത​ന്നെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു നേ​ട്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഫ​ർ​ഹാ​ദ്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ല​വി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക്വാ​ലാ​ലം​പു​രി​ലെ മെ​ർ​കെ​ദ കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണ്​ ലോ​ക​ത്ത്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. Show Full Article

second largest building in the world is also coming to Dubai