cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ 2023-24 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28ന് ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​റ​ക്കും. ദു​ബൈ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നോ​ള​ജ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹ്യൂ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി(​കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ)​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട വാ​ർ​ഷി​ക ക​ല​ണ്ട​റും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ക്കും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പു​തി​യ ക​ല​ണ്ട​ർ​പ്ര​കാ​രം ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ്. അ​വ​ധി​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്​ സ്​​കൂ​ളു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കും. വ​സ​ന്ത​കാ​ല അ​വ​ധി മാ​ർ​ച്ച്​ 25നാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 15ന്​ ​അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ വീ​ണ്ടും സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. ജൂ​ൺ 28ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ ഇ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ​വേ​ന​ല​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള സ്കൂ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​വ​ധി​യും മ​റ്റു സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​നം മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​യി​രി​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

Schools to open in Dubai on 28; The authorities also released the academic calendar.