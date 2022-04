cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ദുബൈ: റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്​ചകളിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ആകാമെന്ന്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ സ്കുൾസ്​ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്​മെന്‍റ്​ (ഇ.എസ്​.ഇ) അറിയിച്ചു. സ്കൂളുകൾക്ക്​ നൽകിയ സർക്കുലറിലാണ്​ ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കുന്നത്​.

തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടെത്തണം. റമദാൻ കഴിയുന്നതോടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ട്​ പഠനം ഏർപെടുത്തും. Show Full Article

News Summary -

Online classes on Friday during the month of Ramadan for government schools in UAE