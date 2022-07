cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹെ​ല്‍ത്ത് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് പി​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത മൂ​ന്നു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്. ഒ​ളി​ച്ചു​പോ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​രോ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ മ​ര​ണ​മോ സം​ഭ​വി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പി​ഴ​ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​താ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പി​ല്‍നി​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം. സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ര​ണ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യും പി​ഴ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സാ​ധു​വാ​യ റ​സി​ഡ​ന്‍സി വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കും സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്കി ന​ല്‍കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഇ​തി​ന് പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ യ​ഥാ​സ​മ​യ​ത്ത് ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്വ​യം സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​രാ​വു​ന്ന​വ​ര്‍ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ കാ​ര്‍ഡ് പു​തു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ന് 2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24നു​ള്ളി​ൽ പി​ഴ അ​ട​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ പി​ഴ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് 2021 ന​വം​ബ​ര്‍ 11 വ​രെ സാ​വ​കാ​ശം ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ഴ അ​ട​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഈ ​പി​ഴ​ത്തു​ക ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ല്‍ 100 ദി​ര്‍ഹം ക​മ്പ​നി​ക്ക് പി​ടി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

No penalty will be levied in these three cases even if the insurance is not renewed